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تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت ساينس ألرت، أن هناك بحوثًا جديدة تحذر من أن نظام تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي قد يكون على وشك الانهيار، بحلول عام 2025.

أمر مقلق

ووفقًا لساينس ألرت، فإن هذا الأمر مقلق بشكل خاص في ضوء درجات الحرارة القصوى الحالية، التي نشهدها اليوم، بما في ذلك الخروج الكبير عن نطاق السجلات السابقة في المحيط الأطلسي نفسه.

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من المعروف أن دوران الانقلاب في خط الطول الأطلسي هو نظام كبير من التيارات المحيطية، وينظم نقل حرارة المحيط من المناطق المدارية إلى نصف الكرة الشمالي.

وعلى هذا النحو فإنه يؤثر على الكثير من مناخ الأرض، وهو يتباطأ منذ منتصف القرن العشرين.

 

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