تحذير من انهيار نظام دوران المحيط الأطلسي

طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي 6 طائرات و150 إطفائيًّا يحاولون السيطرة على حريق بجزيرة كرواتية التعادل عنوان الشوط الأول بين الاتحاد والترجي حظر تأجير الأرحام في إيطاليا تنبيه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة غدًا سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال
أكدت ساينس ألرت، أن هناك بحوثًا جديدة تحذر من أن نظام تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي قد يكون على وشك الانهيار، بحلول عام 2025.
ووفقًا لساينس ألرت، فإن هذا الأمر مقلق بشكل خاص في ضوء درجات الحرارة القصوى الحالية، التي نشهدها اليوم، بما في ذلك الخروج الكبير عن نطاق السجلات السابقة في المحيط الأطلسي نفسه.
من المعروف أن دوران الانقلاب في خط الطول الأطلسي هو نظام كبير من التيارات المحيطية، وينظم نقل حرارة المحيط من المناطق المدارية إلى نصف الكرة الشمالي.
وعلى هذا النحو فإنه يؤثر على الكثير من مناخ الأرض، وهو يتباطأ منذ منتصف القرن العشرين.