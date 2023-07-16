تحذير من 3 طرق للاحتيال المالي

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أكدت النيابة العامة أن حماية البيانات الشخصية والمالية وصونها، وعدم الإفصاح عنها للجهات المجهولة أو الاتصالات الوهمية تعد من الطرق الفاعلة للوقاية من جريمة الاحتيال المالي.
وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أن الاحتيال المالي هو كل فعل يتم فيه الاستيلاء على مال الآخرين دون وجه حق بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب والإيهام والخداع”.
وفي وقت سابق، ذكرّت النيابة العامة بأن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وقالت النيابة العامة إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة”.