تحطم طائرة يقتل 5 أشخاص في أمريكا

كشفت تقارير عن مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة ذات محرك واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع في منتجع ساحلي بولاية كارولينا الجنوبية.

تحطم طائرة في أمريكا

وقال المسؤولون، إن حطام الطائرة الناري الذي وقع الأحد بالقرب من ملعب للغولف في “نورث ميرتل بيتش” أسفر عن مقتل جميع الركاب الأربعة والطيار. ورفع تحديث الاثنين عدد القتلى بعد أن أشارت تقارير أولية إلى وفاة شخص واحد، وفقًا لصحيفة ميرتل بيتش صن نيوز.

وأفادت تمارا ويليارد، نائبة رئيس الطب الشرعي في مقاطعة هوري، للصحيفة بأن شخصًا توفي بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى إقليمي بينما توفي الآخرون في الحادث. ولم يرد مكتب الطب الشرعي على الفور على رسالة بريد إلكتروني من الأسوشيتدبرس.

ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا وسبب سقوط الطائرة. وذكرت ويلارد لصحيفة “ذا بوست آند كورير” أن المسؤولين يتواصلون مع أقارب الدرجة الأولى لأن “أقارب هؤلاء الأفراد متعددون ومرتبطون بعائلات من بلد آخر”.