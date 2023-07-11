تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة  

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة ليصبح مسماه الإدارة العامة للبحث.
ويهدف هذا التحويل إلى إنتاجية متميزة في مجال البحث العلمي مما يعود بالنفع على الباحث والمسجد النبوي وتقديم بحث مميز في العلوم النافعة والتاريخية والثقافية.
وبين الشيخ السديس أن تحويل وحدة البحث إلى إدارة عامة يسهم وبشكل كبير في تطوير منظومة العمل، ومواكبة كل ما هو جديد خصوصاً في البحث العلمي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.