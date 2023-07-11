Icon

وظائف بـ هيئة الزكاة في عدد من التخصصات Icon الموارد البشرية: وجود 3 سيارات أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش Icon جامعة الأميرة نورة تُنظِّم دورة CELTA للراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية Icon الأمر بالمعروف تفعّل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر والسليّل Icon تنبيه من القنصلية السعودية بإسطنبول لمواطنيها Icon انطلاق هوندا أكورد 2023 .. قوة وأناقة وجودة تصميم Icon رسالتي للمشاهير أن يراجعوا أنفسهم Icon تخفيضات أوبك + ترفع أسعار النفط Icon تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة   Icon قرابة 208 آلاف مستفيد من وكالة اللغات والترجمة خلال موسم الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتطوير منظومة العمل

تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة  

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة  
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة ليصبح مسماه الإدارة العامة للبحث.

إنتاجية متميزة

ويهدف هذا التحويل إلى إنتاجية متميزة في مجال البحث العلمي مما يعود بالنفع على الباحث والمسجد النبوي وتقديم بحث مميز في العلوم النافعة والتاريخية والثقافية.

قد يهمّك أيضاً
بيان خليجي روسي يؤكد أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار النفط

بيان خليجي روسي يؤكد أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار النفط

معارضون في الغربة أسرى أحلام وأوهام وأطماع

معارضون في الغربة أسرى أحلام وأوهام وأطماع

تطوير منظومة العمل

وبين الشيخ السديس أن تحويل وحدة البحث إلى إدارة عامة يسهم وبشكل كبير في تطوير منظومة العمل، ومواكبة كل ما هو جديد خصوصاً في البحث العلمي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف
السعودية اليوم

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف

السعودية اليوم
رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل
السعودية اليوم

رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في...

السعودية اليوم
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع أميرال بقيمة 11 مليار دولار
السعودية اليوم

أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع...

السعودية اليوم
اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء يوم التروية
السعودية اليوم

اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء...

السعودية اليوم
مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان
الرياضة

مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان

الرياضة
غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير
العالم

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية...

العالم
نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة

السعودية اليوم