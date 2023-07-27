تخصيص 5 مواقع لخام الرمل كمجمعات تعدينية بالزلفى

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لـ”خام الرمل” في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، بوصفها مجمعات تعدينية للأنشطة التعدينية.

5 مواقع لخام الرمل

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن المواقع الخمسة المخصصة في محافظة الزلفي هي: موقع الرمل جنوب الزلفي بمساحة 0,93 كم٢، وموقع الرمل جنوب غرب الزلفي بمساحة 1,16 كم٢، وموقع الرمل شمال الزلفي بمساحة 2,9 كم٢ وموقع الرمل شمال غرب الزلفي بمساحة 1,36 كم٢، وموقع الرمل غرب الزلفي بمساحة 1,89 كم٢.

وأفاد بأن قرار الوزارة يؤكد حرصها على الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خُصِصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.

حوكمة قطاع التعدين

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

تنمية المناطق

وتهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمناطق التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.