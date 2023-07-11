تخفيضات أوبك + ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.

أسعار خام برنت

وتفصيلاً، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.4% إلى 78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.5% إلى 73.34 دولار.

تراجع الأسعار

وكانت أسعار النفط تراجعت 1% أمس الاثنين وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومع جني المستثمرين للأرباح، وفق “رويترز”.

وفي حين قال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم، سادت الأسواق حالة من الارتياح في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا بأن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في أغسطس على رفع الأسعار القياسية، والتي تلقت أيضا الدعم من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين.