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على أساس سعر 7.35 ريال

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية
المواطن - فريق التحرير

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة برج المعرفة التجارية على تقسيم أسهم الشركة.

احتساب نسبة التذبذب

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.35 ريال لهذا اليوم لهذا اليوم الخميس 18 / 12 / 1444هـ الموافق 06 / 07 / 2023م، و إلغاء الأوامر القائمة.

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كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 22 / 12 / 1444هـ الموافق 10 / 07 / 2023م.

مؤشر سوق الأسهم

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الأربعاء على انخفاض بنحو 27.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 11591.55 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 8 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة 292 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعاً

وجاءت شركات؛ ميدغيلف للتأمين، ومتطورة، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، وكانت شركات؛ العربية، والدوائية، والخدمات الأرضية، ورعاية، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.91%.

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