عامل يبادر بإخماد حريق اشتعل في سيارة برفحاء تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس 60 وظيفة شاغرة لدى شركة المنار في 3 مدن بدء مرحلة التخدير لعملية فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق القصة الكاملة لمسلسل عمر من المنع إلى العرض البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية أهم مزايا وخصائص تطبيق Threads المنافس الجديد لتويتر
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة برج المعرفة التجارية على تقسيم أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.35 ريال لهذا اليوم لهذا اليوم الخميس 18 / 12 / 1444هـ الموافق 06 / 07 / 2023م، و إلغاء الأوامر القائمة.
كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 22 / 12 / 1444هـ الموافق 10 / 07 / 2023م.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الأربعاء على انخفاض بنحو 27.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 11591.55 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 8 مليارات ريال.
وبلغت الأسهم المتداولة 292 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وجاءت شركات؛ ميدغيلف للتأمين، ومتطورة، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، وكانت شركات؛ العربية، والدوائية، والخدمات الأرضية، ورعاية، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.91%.