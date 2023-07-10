تدخل طبي عاجل ينقذ حاجة عراقية توقف قلبها لمدة 23 دقيقة

نجحت الفرق الطبية بمركز الصافية للرعاية العاجلة بجوار المسجد النبوي في تنفيذ عملية إنعاش قلبي رئوي استمرت لمدة 23 دقيقة أعادت – بفضل الله – النبض إلى قلب حاجّة عراقيّة في المدينة المنورة.

توقف تام في القلب والتنفس

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن مركز الصافية استقبل الحالة وهي تعاني من توقّف تام في القلب والتنفس, وباشرت فرقة طبية بعملية إنعاش قلبي رئوي للحالة من خلال فتح مجرى الهواء, وبدء الضغطات الصدرية والصدمات الكهربائية والأدوية التي أسهمت بعودة النبض والأكسجين بعد استكمال 6 دورات إنعاش لمدة 23 دقيقة حتى عودة النبض إلى قلب المريضة.

استقرار حالة المريضة

وبيّن التجمّع, أنه بعد استقرار حال المريضة تم نقلها برفقة فريق طبي متكامل إلى مدينة الملك سلمان الطبية لاستكمال الخطة العلاجية, ومتابعة حالتها الصحية.

يذكر أن الفرق الطبية بالمدينة المنورة قدمت خدماتها لأكثر من 20 ألف حاج خلال موسم ما بعد الحج أجريت خلاله 11 عملية قسطرة قلبية و 27 جلسة غسيل كلوي و 9 عمليات جراحية أخرى لحجاج من عدة جنسيات في عدة منشآت طبية بالمدينة المنورة.