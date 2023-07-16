Icon

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لرفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية

تدريب فوري بالمعهد العقاري السعودي لاستكمال متطلبات رخصة فال

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
تدريب فوري بالمعهد العقاري السعودي لاستكمال متطلبات رخصة فال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المعهد العقاري السعودي إتاحة التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بترخيص نشاط الوساطة والتسويق العقاري من خلال مسار جديد للتدريب يتضمن دورات مُسجلَّة واختبارات إلكترونية؛ وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري) وذلك مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية.

اجتياز الاختبار

وأكدَّ المعهد أنَّه بإمكان المتدرب ابتداءً من اليوم الدخول على srei.futurex.sa والتسجيل وبدء التدريب مباشرةً من خلال حضور المادة التدريبية المُسجلة، وبعد اجتياز الاختبار المقرر للدورات الثلاث سيتم إصدار الشهادة بشكل فوري وبناءً عليها سيتم إصدار أو تجديد الرخصة من الهيئة العامة للعقار بعد استيفاء متطلباتها النظامية.

قد يهمّك أيضاً
جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح عسيري

جماهير الطائي تكشف كيف تنجح صفقة عبدالفتاح عسيري

بلقيس وعبدالله المانع في جازان 21 يوليو

بلقيس وعبدالله المانع في جازان 21 يوليو

المسارات التدريبية

من جهة أخرى، أوضح المعهد بأنَّ مسار الدورات التدريبية المُسجَّلة جاء وفق معايير عالية في إعداد المحتوى الفني والعلمي بما يضمن حصول الوسيط العقاري الـمُتدرب على التأهيل الـمُناسب لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، وأنَّه سيتم خلال الفترة القادمة إتاحة دورات تدريبية مُسجلة لباقي الأنشطة العقارية كمسار تدريبي ثالث يُضاف لمساري الدورات التدريبية الحضورية والدورات التدريبية المُقامة عبر تقنيات البث الـمُباشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم