تدريب فوري بالمعهد العقاري السعودي لاستكمال متطلبات رخصة فال

أعلن المعهد العقاري السعودي إتاحة التسجيل في الدورات التدريبية الخاصة بترخيص نشاط الوساطة والتسويق العقاري من خلال مسار جديد للتدريب يتضمن دورات مُسجلَّة واختبارات إلكترونية؛ وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للدورات التدريبية الثلاث اللازمة للحصول على (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري) وذلك مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية.

اجتياز الاختبار

وأكدَّ المعهد أنَّه بإمكان المتدرب ابتداءً من اليوم الدخول على srei.futurex.sa والتسجيل وبدء التدريب مباشرةً من خلال حضور المادة التدريبية المُسجلة، وبعد اجتياز الاختبار المقرر للدورات الثلاث سيتم إصدار الشهادة بشكل فوري وبناءً عليها سيتم إصدار أو تجديد الرخصة من الهيئة العامة للعقار بعد استيفاء متطلباتها النظامية.

المسارات التدريبية

من جهة أخرى، أوضح المعهد بأنَّ مسار الدورات التدريبية المُسجَّلة جاء وفق معايير عالية في إعداد المحتوى الفني والعلمي بما يضمن حصول الوسيط العقاري الـمُتدرب على التأهيل الـمُناسب لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، وأنَّه سيتم خلال الفترة القادمة إتاحة دورات تدريبية مُسجلة لباقي الأنشطة العقارية كمسار تدريبي ثالث يُضاف لمساري الدورات التدريبية الحضورية والدورات التدريبية المُقامة عبر تقنيات البث الـمُباشر.