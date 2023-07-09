تدشين أكبر شبكة للمياه ضمن مشاريع الرياض الخضراء  

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بدأ، اليوم الأحد، تدشين أكبر شبكة ري على مستوى العالم للمياه المعالجة 100% ضمن مشاريع الرياض الخضراء.
ووفقا لما نقلته “قناة الإخبارية” يتجاوز طول الشبكة 1350 كم وترفع الطاقة الاستيعابية اليومية من 900 ألف م3، إلى أكثر من مليون و700 م3، يتم ضخها من خلال المياه المعالجة بنسبة 100 عبر الشبكة العملاقة.
ويمنح تدشين الشبكة العاصمة الرياض مزيداً من الزخم والمنافسة؛ لتكون ضمن أفضل 100 عاصمة على مستوى العالم.
فيديو | مراسل #الإخبارية منصور الأمير: تدشين أضخم شبكة ري للمياه المعالجة 100% ضمن مشروع الرياض الخضراء#النشرة_الأولى pic.twitter.com/lXXTvRc8MP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2023