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وسط تحذيرات من هطول أمطار استوائية

تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان
المواطن - فريق التحرير

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تسببت الأمطار الغزيرة على منطقة كيوشو بجنوب غرب اليابان، اليوم الاثنين، في انهيار جسر، تزامنًا مع الأوامر الصادرة بإجلاء نحو 360 ألف شخص في مدينة كوماموتو.

وبحسب ما ذكرته وكالة “كيودو اليابانية” فإن وكالة الأرصاد اليابانية حذرت من استمرار هطول أمطار استوائية ورعدية في أنحاء المنطقة حتى يوم غد الثلاثاء، حيث دعت السكان إلى الالتزام بالحذر لوقوع انهيارات طينية وفيضانات.

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وأفادت السلطات المحلية في اليابان بأن الأمطار تسببت في انهيار جسر، يبلغ طوله 37 مترا، يقع فوق نهر صغير عبر مدينة ياماتو، مضيفة أنه لم ترد تقارير حول حدوث خسائر بشرية.

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