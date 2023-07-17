تدمير طائرات ومخازن للجيش السوداني بأم درمان

لا يزال يتواصل النزاع في السودان، حيث أطلق الجيش، صباح اليوم الاثنين، قذائف المدفعية تجاه تمركزات قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأم درمان.

وحسب قناة “العربية”، قالت قوات الدعم السريع إنها دمرت 3 طائرات ومخازن للجيش جراء هجوم على قاعدة جوية في مدينة أم درمان.

وذكر مستشار قائد الدعم السريع، أنه من المتوقع التوصل لاتفاق شامل لوقف النار قبل نهاية يوليو الجاري.

اشتباكات بالأسلحة الخفيفة

بالإضافة إلى ذلك، وقعت أيضًا اشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة في الأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوب الخرطوم بعد عمليات تمشيط تقوم بها فرقة المهام الخاصة من الجيش.

كما كثف طيران الجيش في السودان هجماته الجوية على شرق الخرطوم في مناطق متفرقة منها أحياء بُري والقاردن ستي والشاطئ.

فيما تم قصف محيط المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.

وأفاد شهود عيان في محلية شرق النيل بأن مسيرات تتبع للجيش استهدفت عدة مواقع للدعم السريع في المنطقة.