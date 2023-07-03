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أضرب عن الطعام الشهر الماضي

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
المواطن - فريق التحرير

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ذكر تلفزيون الحدث، أنه تم نقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى مستشفى في لبنان، ووضعه الصحي حرج.

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إضراب عن الطعام

من المعروف أن هانيبال القذافي أضرب عن الطعام الشهر الماضي احتجاجًا على احتجازه في لبنان دون محاكمة منذ 2015.

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها قولها: إن هانيبال المضرب عن الطعام “يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم”.

ويواجه هانيبال اتهامات في لبنان بإخفاء معلومات عن مصير رجل الدين اللبناني موسى الصدر، الذي اختفى في أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.

وذكر نجل القذافي أنه ضحية للظلم وأنه متهم بتهمة لم يقترفها. وكان عمره لم يتجاوز العامين وقت اختفاء موسى الصدر.

 

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