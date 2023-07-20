“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم
أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن انخفاض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 60 مليون ريال مقابل 110 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 45.4%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر).
وأوضح بيان على “تداول” اليوم، أن الربح التشغيلي بلغ 82 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 132 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 37.8%.
كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 103 مليون ريال مقابل 274 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 62.4%.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 3.2 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 3.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 10.6%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.4 ريال مقابل 1.05 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.