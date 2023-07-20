تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن انخفاض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 60 مليون ريال مقابل 110 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 45.4%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر).

الربح التشغيلي

وأوضح بيان على “تداول” اليوم، أن الربح التشغيلي بلغ 82 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 132 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 37.8%.

صافي الربح

كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 103 مليون ريال مقابل 274 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 62.4%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 3.2 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 3.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 10.6%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.4 ريال مقابل 1.05 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.