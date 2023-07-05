تراجع أسعار النفط وخام برنت عند 76 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتمحو مكاسب الجلسة السابقة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يكبح الطلب على الوقود .

ونزل خام برنت 14 سنتاً بما يعادل 0.2 % إلى 76.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 1.60 دولار يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.14 دولار للبرميل، بارتفاع 1.35 دولار أو 1.9 % عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال توموميتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات :”تعرضت أسعار النفط لضغط مرة أخرى بسبب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا”.