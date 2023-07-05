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وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي

تراجع أسعار النفط وخام برنت عند 76 دولارًا للبرميل

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
تراجع أسعار النفط وخام برنت عند 76 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتمحو مكاسب الجلسة السابقة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يكبح الطلب على الوقود .

ونزل خام برنت 14 سنتاً بما يعادل 0.2 % إلى 76.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 1.60 دولار يوم الثلاثاء.

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وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.14 دولار للبرميل، بارتفاع 1.35 دولار أو 1.9 % عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال توموميتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات :”تعرضت أسعار النفط لضغط مرة أخرى بسبب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا”.

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