وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.34 % إلى 76.69 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 % عند التسوية في اليوم السابق.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.13 % إلى 71.70 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس الأربعاء مرتفعًا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

تمديد خفض الإنتاج الطوعي

وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية، لوكالة “رويترز”: “إعلان خفض الإمداد السعودي وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط“، مضيفًا أن هبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضًا.

وأضاف “مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين”.

مخزونات الخام الأمريكية

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقًا لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأمريكية في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، اليوم الخميس.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأربعاء، إن التعاون بين المملكة وروسيا في قطاع النفط لا يزال قويا في إطار تحالف أوبك+ الذي سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق.