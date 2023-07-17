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أثار نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الصيني الشكوك

تراجع النفط 1.5% عند الإغلاق

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
تراجع النفط 1.5% عند الإغلاق
المواطن - فريق لتحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن انخفاض النفط بأكثر من 1.5 بالمئة عند الإغلاق اليوم الاثنين بعد أن أثار نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الصيني الشكوك إزاء قوة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

الناتج المحلي

أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب

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وبحسب وسائل إعلام، نما الناتج المحلي الإجمالي من النفط للصين 6.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 7.3 بالمئة، إذ فقد التعافي بعد الجائحة قوته الدافعة.

وأغلق خام برنت منخفضًا 1.37 دولار أو 1.7 بالمئة عند 78.50 دولارًا للبرميل. وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 74.15 دولارًا.

أسعار النفط تهبط في أسبوع وسط مخاوف حول تراجع الطلب

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