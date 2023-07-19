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أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين

تراجع بوتين عن حضور قمة بريكس بسبب مذكرة الاعتقال

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
تراجع بوتين عن حضور قمة بريكس بسبب مذكرة الاعتقال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة بريكس التي تعقد في جنوب إفريقيا في أغسطس، وذلك بناء على “أمر متفق عليه بين الطرفين”.

تراجع بوتين

وبحسب بيان الرئاسة، فإن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلاً من بوتين.

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رئيس جنوب أفريقيا وبوتين

وواجهت جنوب إفريقيا معضلة في استضافة القمة نظراً لكونها مطالبة من الناحية النظرية، لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين.

وأعلنت رئاسة جنوب إفريقيا إن زعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا سيحضرون القمة.

رئيس جنوب إفريقيا

 

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