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المقدرة بـ 2.1 مليار جنيه إسترليني

تراجع ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
تراجع ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية
المواطن - فريق التحرير

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تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا في انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعاً للراغبين في شراء أول منزل لهم وفق دراسة نُشرت الاثنين الماضي.

ثروة الأسر البريطانية

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز ريزولوشن للأبحاث، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة كوفيد إلى تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بـ 2.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

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طفرة ثراء

وأفاد المركز بأن بريطانيا استفادت من طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة، بينما زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية من 300% من الدخل الوطني في الثمانينيات إلى 840% أو 17500 مليار في 2021.

وتابع المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر: أدى رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وتسبب في تراجع أسعار المساكن، وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات.

ثروة الأسر البريطانية

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