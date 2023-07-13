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المسبب الأول لأمراض القلب

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري القلب الدكتور خالد النمر أن ارتفاع الكوليسترول هو المسبب الأول لأمراض القلب في السعودية، مشيرًا إلى أن التوعية والتثقيف الصحي يؤديان لانخفاض نسبة الإصابة بالمرض.

وأوضح النمر خلال مداخلة مع إذاعة “mbcfm” أنه حسب الدراسات الطبية الحديثة تصل نسبة ارتفاع الكوليسترول بالسعودية إلى 35 أو 40%.

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انخفاض الكوليسترول

وأضاف أنه قبل 20 عامًا أظهرت دراسة أن نسبة ارتفاع الكوليسترول وصلت إلى 50%، ولكن حديثًا هذه النسبة انخفضت مما يدل على الوعي الصحي وتطور المجتمع بالسعودية.

ولفت إلى أن الدراسات العلمية في أمريكا والدول الأخرى أثبتت أن التوعية الصحية تقلل من نسبة الإصابة بالأمراض، ولذلك فإن التثقيف الصحي ليس حاجة زائدة وإنما هو واجب، لتقليل الأمراض والأموال التي تنفقها الدولة على العلاج ولذلك هناك تنافسية كبيرة جدًا على التوعية في كل دول العالم.

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