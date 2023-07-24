ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إن مجرد التفكير بقبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو انضمامها إليه، هو ضرب من الجنون.

انضمام أوكرانيا

وأضاف ترامب في مقطع فيديو أن المعلومات التي تفيد بأننا نفكر ببساطة في قبول أوكرانيا في حلف الناتو، وفي هذا الوقت تحديدًا هي ضرب من الجنون.

وشدد ترامب على أن إدارة البيت الأبيض الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، تجر الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة.

وأردف أنه لمصلحة الأمة التي دفعت لعائلته ملايين وملايين الدولارات برشاوى واضحة، ما تحتاج فعلًا هو معرفة المبالغ التي دفعتها الصين وأوكرانيا لعائلة بايدن، لتتضح الأمور.

وخلص ترامب إلى أن الإدارة الحالية معدومة الكفاءة، حيث ينبغي ألا تغامر ببدء حرب مع روسيا أو الصين.