ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو حُكم علي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.

تفاصيل التهم المنسوبة لترامب

وفي التفاصيل، تحدث ترامب في مقابلة ببرنامج جون فريدريكس الإذاعي بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده فيما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، نفى ترامب تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، وذلك بعد يوم من إضافة الادعاء تهمًا جديدة لترامب بأنه أمر موظفيه في منتجع في فلوريدا بحذف مقاطع الفيديو.

وأكد ترامب، أنه يعتقد أنه لم يكن مطالبًا بتسليم التسجيلات الأمنية من منتجع مار-إيه-لاجو بفلوريدا ولكنه فعل ذلك على أية حال، قائلا: “كانت تلك تسجيلات أمنية. سلمناها إليهم”.

وقدم المحقق الخاص الأمريكي جاك سميث ثلاثة اتهامات جنائية جديدة ضد ترامب أمس الخميس مما يرفع إجمالي التهم إلى 40، كما اتهم كارلوس دي أوليفيرا، وهو عامل صيانة في منتج مار-إيه-لاجو الذي يملكه ترامب، بالتآمر لتضليل العدالة ووجه إليه اتهامًا بمساعدة ترامب في إخفاء الوثائق.