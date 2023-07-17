Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يتمتع بعلاقات جيدة مع بوتين وزيلينسكي

ترامب يكشف كيفية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
ترامب يكشف كيفية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تحدث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مجددًا بشأن إنهاء الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة، في حال إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد في انتخابات 2024.

حل أزمة الحرب في أوكرانيا

وأوضح ترامب، في حديث تلفزيوني لقناة “فوكس نيوز”، أنه يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال يوم واحد، في حال تم انتخابه رئيسًا، وأنه سيضع حدًّا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

قد يهمّك أيضاً
جدول مباريات النصر الودية قبل انطلاق الموسم

جدول مباريات النصر الودية قبل انطلاق الموسم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك

وأضاف أنه سيتوجه إلى زيلينسكي برسالة صريحة مضمونها: “كفى.. عليك أن تعقد اتفاق سلام مع الروس”.

إنهاء الأزمة خلال 24 ساعة

وأشار ترامب إلى أن علاقته جيدة مع الرئيسين الروسي، فولوديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويمكنه إنهاء الصراع الأوكراني في غضون يوم واحد فقط بالاعتماد على هذه العلاقات.

ولفت ترامب إلى أنه سيوجه تحذيرًا لبوتين أيضًا حول استعداد الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية، في حال رفضت موسكو إنهاء العملية العسكرية الخاصة.

مفاوضات سلام مع أوكرانيا

وأشارت موسكو مرارًا إلى استعدادها لعقد مفاوضات سلام مع الجانب الأوكراني، إلا أن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مقابلة في برنامج “Sunday Morning Futures” على قناة Fox News مع المذيعة ماريا بارتيرومو. وقال الرئيس السابق: إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأوضح أن الرئيس بايدن غير قادر على التعامل مع زعماء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق