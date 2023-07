ترامب يكشف كيفية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة

تحدث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مجددًا بشأن إنهاء الأزمة الأوكرانية خلال 24 ساعة، في حال إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد في انتخابات 2024.

وأوضح ترامب، في حديث تلفزيوني لقناة “فوكس نيوز”، أنه يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال يوم واحد، في حال تم انتخابه رئيسًا، وأنه سيضع حدًّا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أنه سيتوجه إلى زيلينسكي برسالة صريحة مضمونها: “كفى.. عليك أن تعقد اتفاق سلام مع الروس”.

وأشار ترامب إلى أن علاقته جيدة مع الرئيسين الروسي، فولوديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويمكنه إنهاء الصراع الأوكراني في غضون يوم واحد فقط بالاعتماد على هذه العلاقات.

ولفت ترامب إلى أنه سيوجه تحذيرًا لبوتين أيضًا حول استعداد الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية، في حال رفضت موسكو إنهاء العملية العسكرية الخاصة.

Trump promises to END US aid to Ukraine unless Zelensky signs a peace deal with Russia in the first 24 hours of his presidency. pic.twitter.com/L0a0ggUCGq

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) July 16, 2023