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بشأن أحداث الشغب في مبنى الكابيتول

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة من المدعي العام المكلف بقضيته، فسرها على أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول في واشنطن.

اعتقال ترامب

وذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة.. تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير”.

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وأشار المرشح الأوفر حظًّا في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح “مهلة قصيرة من أربعة أيام” للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، “وهو ما يعني الاتهام والتوقيف”.

تسييس وتدخل بالانتخابات

وأردف ترامب: “هذه المطاردة هي تسييس وتدخل بالانتخابات”.

لحظة وصول ترامب للمحكمة

من المعروف أن ترامب يواجه بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، لإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.

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