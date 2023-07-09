ترتيب الدوري المصري بعد خسارة فاركو بثلاثية

نجح نادي المصري البورسعيدي في تعزيز تواجده في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد اليوم الأحد في الجولة الـ 33 من عمر البطولة.

وتمكن المصري من الفوز بثلاثية دون رد أحرزها كل من “محمد عبداللطيف جريندو وعماد الدين بو بكر لاعب فاركو بالخطأ في مرماه وفرنك إيتوجا.

ترتيب الدوري المصري

وبعد الفوز، أصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي: “الأهلي في الصدارة برصيد 75 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 59 نقطة، فيوتشر رابعًا برصيد 58 نقطة، المصري البورسعيدي خامسًا برصيد 47 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 43 نقطة، إنبي سابعًا برصيد 42 نقطة، الاتحاد السكندري ثامنًا برصيد 42 نقطة، فاركو تاسعًا برصيد 41 نقطة، سموحة عاشرًا برصيد 36 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة، سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي في المركزين الـ 12 والـ13 على التوالي ولكل منهما 34 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة، أسوان في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 32 نقطة، غزل المحلة في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ 33 غدًا بإقامة 4 مواجهات وهم “غزل المحلة ضد البنك الأهلي، الداخلية ضد الإسماعيلي، طلائع الجيش ضد أسوان، سيراميكا ضد بيراميدز”، حيث تبدأ جميع المباريات في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.