ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وسيراميكا المرتقبة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية غدًا مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا التي ستخطف الأنظار في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري، حيث إن فوز سيراميكا على بيراميدز سيعلن استمرار صدارة الأهلي لـ ترتيب الدوري المصري وفوزه باللقب رقم 43 في تاريخه.

مباريات نارية اليوم وغدًا

وتُستكمل منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري، اليوم بإقامة مباراة فاركو ضد المصري البورسعيدي كما تُستكمل المباريات غدًا بإقامة 4 مواجهات وهم ” غزل المحلة ضد البنك الأهلي، الداخلية ضد الإسماعيلي، طلائع الجيش ضد أسوان، سيراميكا ضد بيراميدز”، حيث تبدأ جميع المباريات في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وكانت مباريات الجولة الـ 33 من الدوري، انطلقت بداية من أمس السبت، بفوز الزمالك على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب الدوري المصري

وقبل استكمال مباريات الجولة الـ 33، يتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، ، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 59 نقطة، فيوتشر رابعًا برصيد 58 نقطة، المصري البورسعيدي خامسًا برصيد 44 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 43 نقطة، إنبي سابعًا برصيد 42 نقطة، الاتحاد السكندري ثامنًا برصيد 42 نقطة، فاركو تاسعًا برصيد 41 نقطة، سموحة عاشرًا برصيد 36 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة، سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي في المركزين الـ 12 والـ13 على التوالي ولكل منهما 34 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة، أسوان في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 32 نقطة، غزل المحلة في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.