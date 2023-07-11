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في الجولة الـ 33

ترتيب جدول الدوري المصري بعد نتائج أمس

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
ترتيب جدول الدوري المصري بعد نتائج أمس
المواطن - فريق التحرير

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خسر نادي بيراميدز الفرصة في منافسة الأهلي على صدارة ترتيب جدول الدوري المصري وذلك بعد خسارته أمس أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 33 من عمر المسابقة.

وكانت نتائج مباريات أمس الاثنين في الجولة الـ 33 من الدوري انتهت بتعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي وفاز الإسماعيلي على الداخلية بهدف دون رد، بينما فاز طلائع الجيش على أسوان بهدف دون رد، أما سيراميكا كليوباترا ففاز على بيراميدز بهدفين لهدف.

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ترتيب جدول الدوري المصري

وجاء الترتيب كالتالي: ” الأهلي في الصدارة برصيد 75 نقطة وتُوج بطلًا للمسابقة بعد خسارة بيراميدز، بيراميدز ثانيًا برصيد 67 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 59 نقطة، فيوتشر رابعًا برصيد 58 نقطة، المصري البورسعيدي خامسًا برصيد 47 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 43 نقطة، إنبي سابعًا برصيد 42 نقطة، الاتحاد السكندري ثامنًا برصيد 42 نقطة، فاركو تاسعًا برصيد 41 نقطة، سيراميكا كليوباترا عاشرًا برصيد 37 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ 12 و البنك الأهلي في المركز الـ 13 وسموحة في المركز الـ 14 ولكل منهم 36 نقطة، أسوان في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، غزل المحلة في المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة في ترتيب جدول الدوري المصري، الداخلية في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” برصيد 32 نقطة، حرس الحدود، في المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.

الإسماعيلي والداخلية

ويتبقى فقط مباراتان في الجولة الـ 33 من الدوري المصري، حيث تُلعب اليوم مباراة سموحة ضد إنبي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وغدًا تُلعب مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية في ختام الجولة.

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