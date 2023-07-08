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ترقب الإعلان الرسمي عن انتقال رياض محرز للأهلي

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
ترقب الإعلان الرسمي عن انتقال رياض محرز للأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب جماهير النادي الأهلي، الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رياض محرز يقترب

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب رياض محرز صاحب الـ32 عامًا من الانضمام إلى الأهلي هذا الصيف، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق مع الإدارة على كافة شروطه الشخصية.

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وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب حسم صفقة محرز عبر موقع “تويتر”، واستعرضوا أبرز أرقامه ومشواره مع مانشستر سيتي، وأشادوا بمستواه، وتمنوا أن ينضم إلى الأهلي؛ ويُساهم في تتويجه بالبطولات.

رياض محرز
محرز – المصدر @RudyGaletti

عقبة تُعرقل المفاوضات

وتُعد العقبة الوحيدة أمام النادي الأهلي، هي مفاوضاته مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، التي أبدت تمسكها باستمرار رياض محرز في صفوفها، خاصة أن عقده مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

رياض محرز
مهاجم مانشستر سيتي – المصدر espn

وأكدت تقارير أن رياض محرز، سيحصل على راتب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث إنه يعتقد أن هذا الوقت المناسب للانتقال إلى الشرق الأوسط.

ويلعب محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

رياض محرز
مهاجم مانشستر سيتي – المصدر @Mahrez22

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