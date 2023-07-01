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بعد رحيله عن بوتافوجو رسميًا

ترقب الإعلان الرسمي عن قيادة لويس كاسترو للنصر

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
ترقب الإعلان الرسمي عن قيادة لويس كاسترو للنصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير النصراوية، الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الرحيل عن بوتافوجو

وأعلن نادي بوتافوجو بالأمس عن رحيل لويس كاسترو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتولى المدرب كلاوديو كاتشابا تدريب الفريق بشكل مؤقت؛ لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

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لويس كاسترو
كاسترو

لويس كاسترو يقترب

وجاء رحيل لويس كاسترو، بعدما ارتبط اسمه بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أكدت تقارير أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان له دور حاسم في هذ الملف، حيث أشاد بمواطنه، وأكد أنه يمتلك مهارات وخبرات كبيرة.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أنباء اقتراب لويس كاسترو من النصر، واستعرضوا أبرز أرقامه ومشواره مع بوتافوجو، وأشادوا بأفكاره وطرق لعبه، وتمنوا أن يُقدم العالمي مستوى مميزًا تحت قيادته.

لويس كاسترو
كاسترو

استعدادات النصر للموسم الجديد

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

وتأمل الإدارة في الاستعداد بشكل مميز للموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في حصد أي لقب بالموسم المنقضي، واكتفى بحصد المركز الثاني في دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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