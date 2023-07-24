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بعد أنباء اقترابه من الهلال

ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الهلالية، الإعلان الرسمي عن ضم النجم البرازيلي مالكوم، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال يتفق مع مالكوم

وتُشير كافة التقارير إلى أن نادي الهلال في طريقه للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبرغ الروسي، مالكوم، قبل كأس الملك سلمان للأندية؛ حيث إن آخر موعد لتسجيل القوائم المشاركة في البطولة، يوم غد الثلاثاء.

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مالكوم
مالكوم – المصدر @Ekremkonur

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الهلال يقترب من صفقة مالكوم، حيث يتبقى تفاصيل نهائية وفقًا لشروط الدفع، حيث إن الصفقة تتراوح بين 55 لـ60 مليون يورو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن مالكوم وافق بالفعل على كافة الشروط الشخصية مع الهلال، ويتبقى الآن اتفاق الأندية على تفاصيل بسيطة، للإعلان عن إتمام الصفقة رسميًا.

مالكوم
مالكوم – المصدر @RudyGaletti

الهلال بكأس الملك سلمان للأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لانطلاق منافسات الموسم الجديد، والذي سيبدأ بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث يتواجد بالمجموعة الثانية التي تضم؛ السد القطري، الوداد المغربي والأهلي طرابلس.

وخاض الهلال معسكر في النمسا؛ للاستعداد لبطولة كأس الملك سلمان للأندية؛ وفاز خلاله على كل من؛ فيلدين بسداسية نظيفة، جوريكا السلوفيني بهدفين دون رد، ولفسبرغر بنتيجة 2\1، وخسر ضد دينامو كييف بهدف، ثم واجه الكويت الكويتي في الرياض بالأمس وفاز بنتيجة 4\2.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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