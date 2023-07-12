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مغردون دعوا له بالشفاء العاجل

تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في نيويورك

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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خضع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ لعملية جراحية ناجحة في نيويورك أمس الثلاثاء.

وتصدر اسم “تركي آل الشيخ”، منصة التدوينات المصغرة “تويتر” بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك، حيث انهالت التعليقات والدعوات بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ.

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دعوات بالشفاء

وغرد عبدالسلام الحارثي بقوله “اسال الله الذي لا يعجز شيء .. ان يشفيه ويعافيه ونشوفه بأتم صحة وعافية ويعطيه طوله العمر، إنك على كل شيء قدير يالله”.

وقال Abdulaziz Alsuwaiket “اللهم اشفي عبدك الفقير اليك تركي آل الشيخ واجمع له بين الأجر و العافية، اللهم وانت رب البلاء و رب المبتلى وانت على كل شيء قدير انزل عليه عافيتك و اغفر له و اشمله برحمتك”.

وغرد هاني صنيتان بقوله “اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي ابو ناصر معالي المستشار تركي ال الشيخ شفاء لا يغادر سقما والبسه ثوب الصحة والعافية ..”.

من جهته وجّه نادي ألميريا الإسباني رسالة إلى مالكه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عقب خضوعه لعملية جراحية حرجة، أمس الثلاثاء.

نادي ألميريا يعلق

وقال نادي ألميريا عبر حسابه في “تويتر”: “بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن تعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي، بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك”.

وتابع: “نود أن نعرب عن دعمنا خلال هذا الوقت الصعب، ونتمنى له دوام الصحة والعافية”.

“المواطن” من جهتها تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية التي أجراها في نيويورك.

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