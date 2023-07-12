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بعد خضوعه لعملية جراحية بنيويورك

تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والصورة المتداولة غير صحيحة

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والصورة المتداولة غير صحيحة
المواطن - فريق التحرير

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طمأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ محبيه ومتابعيه على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في نيويورك أمس الثلاثاء.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الحمد لله أنا أحسن وبخير والصورة المتداولة غير صحيحة وأشكر كل من سأل، لا أراكم الله مكروه في غالٍ أو عزيز”.

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عملية جراحية

وكان المستشار تركي آل الشيخ خضع أمس الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة في نيويورك.

وتصدر اسم “تركي آل الشيخ”، منصة التدوينات المصغرة “تويتر” بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك، حيث انهالت التعليقات والدعوات بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ.

المواطن” من جهتها تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية التي أجراها في نيويورك.

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