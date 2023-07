تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أحدث صورة له مع الملاكم العالمي السابق مايك تايسون.

وعلق آل الشيخ على الصورة عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلًا : “مع أخي الأسطورة مايك تايسون ومفاجأة قادمة قريباً”، فيما ظهر الثنائي يبتسمان أثناء التقاط الصورة.

With my brother, the legend Mike Tyson…a surprise coming soon ❤️🥊 pic.twitter.com/hHqavrp2Og

