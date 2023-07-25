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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون
المواطن - فريق التحرير

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نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أحدث صورة له مع الملاكم العالمي السابق مايك تايسون.

وعلق آل الشيخ على الصورة عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلًا : “مع أخي الأسطورة مايك تايسون ومفاجأة قادمة قريباً”، فيما ظهر الثنائي يبتسمان أثناء التقاط الصورة.

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