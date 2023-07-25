صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه
نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أحدث صورة له مع الملاكم العالمي السابق مايك تايسون.
وعلق آل الشيخ على الصورة عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلًا : “مع أخي الأسطورة مايك تايسون ومفاجأة قادمة قريباً”، فيما ظهر الثنائي يبتسمان أثناء التقاط الصورة.
With my brother, the legend Mike Tyson…a surprise coming soon ❤️🥊 pic.twitter.com/hHqavrp2Og
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 24, 2023