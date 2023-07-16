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تجاوزت نسبة الارتفاع 137%

تسجيل أكثر من 240 ألف صفقة إيجارية في يونيو

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
تسجيل أكثر من 240 ألف صفقة إيجارية في يونيو
المواطن - واس

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كشف “المؤشر الإيجاري” عن تسجيل أكثر من 240 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق السعودية.

عدد الصفقات الإيجارية

وشهد تقرير “المؤشر الإيجاري” لشهر يونيو ارتفاعاً في عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال يونيو 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 137% بأكثر من 190 ألف صفقة، بينما سجلّ المؤشر أكثر من 50 ألف صفقة إيجارية تجارية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 138% خلال يونيو 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي .

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وتصدّرت مدينة الرياض التقرير لشهر يونيو كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات في “المؤشر الإيجاري”، وذلك بعد أن تجاوزت صفقاتها التجارية والسكنية 54 ألف صفقة، تلتها مدينة جدة والتي زادت صفقاتها عن 32 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام والتي سجلت ما يزيد عن 11 ألف صفقة سكنية وتجارية، بينما المدينة المنورة سجّلت أكثر من 10.5 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة التي تجاوزت صفقاتها 10 آلاف صفقة، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني عبر الرابط (هنا).

تحقيق الشفافية

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في السعودية، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يذكر أنه أصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيمين للوسيط، حيث يعتمد التقييم في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام .

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