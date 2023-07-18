تسريب آلاف الرسائل للجيش الأمريكي بسبب خطأ طباعي

قالت فايننشال تايمز البريطانية: تم الكشف عن إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية عن طريق الخطأ إلى مالي، حليف روسيا، بسبب خطأ طباعي بسيط.

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وفي التفاصيل، جرى إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالجيش الأمريكي، لسنوات، إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفق صيغة إلكترونية معينة.

وبحسب ما ورد احتوت بعض رسائل البريد الإلكتروني على معلومات حساسة مثل كلمات المرور والسجلات الطبية ومسارات كبار الضباط.