Icon

مشاريع ومحال تجارية تتعدى على أرصفة الشوارع في الرياض Icon جوارديولا: الدوري السعودي سيزداد قوة بسبب صفقاته Icon عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء Icon وفاة شاب مصري في حفل خطوبته Icon ظهور لافت للأميرة رجوة رفقة ولي عهد الأردن وشقيقه Icon تسريب صوتي لـ ميدو عن صفقة رضا سليم يُحرج الزمالك Icon القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبرشلونة Icon انضمام السعودية إلى تحالف بريكس سيكون حدثًا فاصلًا للاقتصاد العالمي Icon السعودية تستضيف محادثات السلام الأوكرانية Icon الأمن العام: لا تكن ضحية عروض التوظيف الوهمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب المغربي اختار الانتقال للغريم الأهلي

تسريب صوتي لـ ميدو عن صفقة رضا سليم يُحرج الزمالك

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
تسريب صوتي لـ ميدو عن صفقة رضا سليم يُحرج الزمالك
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا مُسربًا لـ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك المصري السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، وهو يتحدث مع شخص زعم أنه وكيل أعمال اللاعب المغربي رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي.

ماذا طلب ميدو ؟

وظهر ميدو في المقطع الصوتي المسرب وهو يطلب من الشخص الذي زعم أنه وكيل رضا سليم أن يعطيه مقاطع فيديو عن لاعب الجيش الملكي، مضيفًا أنه سيكون أفضل لنادي الزمالك من ضم مواطنه أشرف بن شرقي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق.

قد يهمّك أيضاً
النصر يقترب من حسم صفقة ساديو ماني

النصر يقترب من حسم صفقة ساديو ماني

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال

كما طلب ميدو من هذا الشخص عقد اجتماع عبر تطبيق Zoom من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل انتقال سليم إلى الزمالك.

المقطع الصوتي سبب إحراجًا لميدو ولنادي الزمالك، كون الأهلي المصري نجح في حسم الصفقة لصالحه، حيث من المتوقع أن يوقع اللاعب على عقد الانضمام لـ المارد الأحمر في الأيام القليلة المقبلة.

رضا سليم - الأهلي المصري

تفاصيل صفقة رضا سليم والأهلي

وكشفت تقارير أن الصفقة قدرها مليونا و 200 ألف دولار أمريكي تم دفعهم لفريق الجيش الملكي، كما تعد صفقة سليم هي ثاني صفقة لـ الأهلي بعد ضم إمام عاشور قادمًا من نادي مييتلاند الدنماركي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بضم أقوى الصفقات، وذلك للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث يتنافس الأهلي على بطولة كأس العالم للأندية وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي في الأشهر القليلة المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم