تسريب صوتي لـ ميدو عن صفقة رضا سليم يُحرج الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا مُسربًا لـ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك المصري السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، وهو يتحدث مع شخص زعم أنه وكيل أعمال اللاعب المغربي رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي.

ماذا طلب ميدو ؟

وظهر ميدو في المقطع الصوتي المسرب وهو يطلب من الشخص الذي زعم أنه وكيل رضا سليم أن يعطيه مقاطع فيديو عن لاعب الجيش الملكي، مضيفًا أنه سيكون أفضل لنادي الزمالك من ضم مواطنه أشرف بن شرقي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق.

كما طلب ميدو من هذا الشخص عقد اجتماع عبر تطبيق Zoom من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل انتقال سليم إلى الزمالك.

المقطع الصوتي سبب إحراجًا لميدو ولنادي الزمالك، كون الأهلي المصري نجح في حسم الصفقة لصالحه، حيث من المتوقع أن يوقع اللاعب على عقد الانضمام لـ المارد الأحمر في الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل صفقة رضا سليم والأهلي

وكشفت تقارير أن الصفقة قدرها مليونا و 200 ألف دولار أمريكي تم دفعهم لفريق الجيش الملكي، كما تعد صفقة سليم هي ثاني صفقة لـ الأهلي بعد ضم إمام عاشور قادمًا من نادي مييتلاند الدنماركي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بضم أقوى الصفقات، وذلك للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث يتنافس الأهلي على بطولة كأس العالم للأندية وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي في الأشهر القليلة المقبلة.