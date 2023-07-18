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من المتوقع طرحها بالأسواق سبتمبر المقبل

تسريب مواصفات معالجات أجهزة Mac القادمة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
تسريب مواصفات معالجات أجهزة Mac القادمة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الخبير التقني فيصل السيف مواصفات معالجات أجهزة Mac الجديدة من شركة أبل، والتي من المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق خلال أشهر قليلة وتحديدا سبتمبر المقبل.

مواصفات أجهزة Mac

وقال السيف، في تغريدة عبر “تويتر”: إن شركة تخطط أبل لإصدار أجهزة Mac بمعالج M3 في أكتوبر”.

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وأضاف السيف: “وفقا لما أعلنته بلومبرج فمن المتوقع أن يتم ذلك بعد الإعلان عن سلسلة آيفون 15 في سبتمبر المقبل بمشيئة الله”.

مواصفات المعالجات الجديد

وتابع الخبير التقني فيصل السيف “سيظهر المعالج الجديد في نسخ iMac القادمة و MacBook Air مقاس 13 إنش و MacBook Pro مقاس 13 إنش.

وأشار الخبير التقني فيصل السيف إلى أنه من المتوقع أن يتم تصنيع شريحة M3 باستخدام منصة 3nm.

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