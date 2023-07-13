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بعد عام من فصلها عن جي إس كيه

تسريح الآلاف حول العالم من الشركة المنتجة للبنادول

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
تسريح الآلاف حول العالم من الشركة المنتجة للبنادول
المواطن - فريق التحرير

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس: إن الشركة التي تنتج معجون الأسنان سنسوداين وفيتامينات سينترم ومسكنات الألم بنادول تخطط لتسريح العمال على نطاق واسع في بريطانيا وحول العالم بعد عام من فصلها عن ثاني أكبر شركة لتصنيع الأدوية في بريطانيا جي إس كيه.

إلغاء مئات الوظائف

وتعتزم شركة هاليون في بريطانيا، التي لديها 24000 موظف في 170 دولة، إلغاء مئات الوظائف في بريطانيا وربما الآلاف في جميع أنحاء العالم.

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ففي المملكة المتحدة، توظف الشركة 1700 شخص، منتشرين عبر مقرها العالمي ومختبرات البحث والتطوير في ويبريدج في ساري، وموقع التصنيع في ميدنهيد.

وتعد الشركة واحدة من أكبر مجموعات الرعاية الصحية الاستهلاكية في العالم وتبيع الأدوية والفيتامينات ومنتجات العناية بالفم التي لا تستلزم وصفة طبية.

البنادول

وتم إطلاع الموظفين على عمليات التسريح هذا الأسبوع في سلسلة من الاجتماعات، وستختتم عملية التشاور، التي بدأت أمس الأربعاء، في 25 أغسطس. وسيُعرض على بعض الأشخاص أدوار أخرى في الشركة.

ويعد تخفيض الوظائف جزءًا من برنامج أوسع لخفض التكاليف يهدف إلى توفير 300 مليون جنيه إسترليني في السنوات الثلاث المقبلة.

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