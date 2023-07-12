تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي

أعرب العريس التسعيني الشيخ ناصر الدحيم، عن سعادته البالغة بزواجه مؤخرًا، موجهًا عدة نصائح للشباب العازف عن الزواج.

وقال الدحيم خلال مداخلة مع قناة العربية: إن الزواج في مرحلة الشباب لا يختلف عن الزواج في مرحلة متقدمة من العمر، وهو من متع الحياة الدنيوية، ولا يمنع في أي وقت، وهو وراحة جسدية ونفسية.

وأكد العريس التسعيني، أن الزواج هو سر شبابه، وينوي إنجاب مزيد من الأطفال.

يذكر أن هذه هي الزيجة الخامسة للعريس التسعيني، ولديه 4 أبناء بالإضافة إلى الأحفاد.

العريس التسعيني الشيخ ناصر الدحيم: الزواج هو سر شبابي.. وأنوي إنجاب المزيد من الأطفال#صباح_العربية

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