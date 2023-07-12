Icon

نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار Icon بايدن ينسى عدد أعضاء الناتو Icon تأثير السجل الزراعي على دعم حساب المواطن Icon بايدن مازحًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة و20 دقيقة Icon طالبات سعوديات يكتبن قصص نجاح ملهمة في الأوساط الأكاديمية التركية Icon عودة تويتر وتشات جي.بي.تي للعمل بعد عطل وجيز Icon السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة الكراهية الدينية Icon النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان Icon مذيع نمساوي يسكب الماء على رأسه على الهواء Icon تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قدم نصائح للشباب العازف عن الزواج

تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب العريس التسعيني الشيخ ناصر الدحيم، عن سعادته البالغة بزواجه مؤخرًا، موجهًا عدة نصائح للشباب العازف عن الزواج.

وقال الدحيم خلال مداخلة مع قناة العربية: إن الزواج في مرحلة الشباب لا يختلف عن الزواج في مرحلة متقدمة من العمر، وهو من متع الحياة الدنيوية، ولا يمنع في أي وقت، وهو وراحة جسدية ونفسية.

قد يهمّك أيضاً
رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل

رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل

إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا

إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا

وأكد العريس التسعيني، أن الزواج هو سر شبابه، وينوي إنجاب مزيد من الأطفال.

يذكر أن هذه هي الزيجة الخامسة للعريس التسعيني، ولديه 4 أبناء بالإضافة إلى الأحفاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات !
الرياضة

خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة...

الرياضة
إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية
العالم

إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى...

العالم
سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة
أخبار رئيسية

سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة...

أخبار رئيسية
تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في مايو
السعودية اليوم

تنفيذ 2.2 مليون عملية عبر أبشر في...

السعودية اليوم
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
الرياضة

شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الرياضة
روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط
العالم

روسيا تهدد بتدمير كابلات الاتصالات في المحيط

العالم
4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور
العالم

4 جثث لسجناء قُتلوا شنقًا في الإكوادور

العالم
كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ
الرياضة

كايل ووكر على رادار بايرن ميونخ

الرياضة