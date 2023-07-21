تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بمختلف المناطق

أعلنَت الشركة الوطنية للإسكان NHC استمرارَها في تسليم الوحدات السكنية للملَّاك خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2023، وذلك في عدد من المشاريع التي تعمل على تطويرها بمختلف مناطق المملكة، سعيًا منها في تسريع وتيرة تسليم المساكن وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأكدت الشركة -في بيان لها اليوم- استمرارها في تسليمها المشاريع لتصل إلى أكثر من 17700 وحدة سكنية منذ بداية العام الجاري 2023م، وذلك في مختلف مناطق المملكة؛ لتقدم من خلالها مسكنًا عصريًّا ضمن مساحات رحبة من المسطحات الخضراء والمرافق المتكاملة بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

153 ألف وحدة سكنية

وتستهدف “الوطنية للإسكان” تنفيذ أكثر من 153 ألف وحدة سكنية تمتد على مساحاتٍ تتخطى 105 ملايين متر مربع، عبر تطويرها تسع ضواحٍ وخمسة مجتمعات سكنية؛ لتوفّر بيئاتٍ سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة.

وتواصل الشركة تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تسليم المساكن حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان “NHC” كونها الرائدة والممكِّنة لقطاع التطوير العقاري، تحرص على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.