تسليم 97 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

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سلمت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 97,727,389 ريالًا، وذلك لكمية 54,584 طنًا، لـ 166 مزارعًا، تتضمن 6 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 866.332.108 ريالات، وذلك لكمية 494.143 طنًا، لـ 1601 مزارعًا.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 743,824 طنًا، لـ 2516 مزارعًا.