تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا! نصائح للسفر لمسافات طويلة في الصيف وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن وظائف شاغرة لدى النهدي الطبية تخصيص 5 مواقع لخام الرمل كمجمعات تعدينية بالزلفى السعودية ستصبح مركزًا رئيسيًّا عالميًّا لألعاب الفيديو وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فعاليات عائلية صيفية بمكتبة الملك عبدالعزيز
تحدث المدرب الإسباني تشافي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن خسارة فريقه ضد آرسنال وديًا بخماسية مقابل 3 أهداف.
وقال تشافي: ” أخبرت أرتيتا مدرب الجانرز إنها كانت مثل مباريات دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي لعب بقوة وأراد الفوز وتشعر كأنها لم تكن مباراة ودية”.
وأضاف مدرب برشلونة: ” شاهدت أشياء جيدة في المباراة وأنا سعيد بشكل عام رغم خسارة برشلونة الكبيرة”.
جدير بالذكر أن برشلونة يخوض حاليًا فترة إعداد في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ في أغسطس المقبل، كما أن الجانرز احتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023 بعد منافسة شرسة مع فريق مانشستر سيتي.