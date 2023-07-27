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الجانرز هزم برشلونة بخماسية في مباراة ودية

تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا!

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
تشافي عن آرسنال: لعبوا ضدنا كأنهم في دوري أبطال أوروبا!
المواطن - محمد سمعه

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تحدث المدرب الإسباني تشافي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن خسارة فريقه ضد آرسنال وديًا بخماسية مقابل 3 أهداف.

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وقال تشافي: ” أخبرت أرتيتا مدرب الجانرز إنها كانت مثل مباريات دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي لعب بقوة وأراد الفوز وتشعر كأنها لم تكن مباراة ودية”.

آرسنال لعب بشكل أقوى

وأضاف مدرب برشلونة: ” شاهدت أشياء جيدة في المباراة وأنا سعيد بشكل عام رغم خسارة برشلونة الكبيرة”.

آرسنال ضد برشلونة

جدير بالذكر أن برشلونة يخوض حاليًا فترة إعداد في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ في أغسطس المقبل، كما أن الجانرز احتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023 بعد منافسة شرسة مع فريق مانشستر سيتي.

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