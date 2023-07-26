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قطع التيار الكهربائي، واقتلع الأشجار وأصاب المنازل

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
المواطن - فريق التحرير

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تسبب إعصار دوكسوري الذي اجتاح شمال الفلبين، في مقتل شخص على الأقل وتشريد أكثر من 11 ألف شخص.

إعصار دوكسوري

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين اليوم الأربعاء، أن دوكسوري وصل إلى اليابسة فوق جزيرة فوجا قبالة إقليم كاجايان الشمالي، قبل الفجر، برياح بلغت سرعتها القصوى 175 كيلومترًا في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترًا في الساعة.

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ولفت المكتب إلى تحرك الإعصار من الغرب إلى الجنوب الغربي بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة، متسبباً بانقطاع التيار الكهربائي، واقتلاع الأشجار وتضرر عدد من المنازل.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم إلغاء عشرات الرحلات الداخلية، وتعليق السفر البحري في المناطق المتضررة، تاركة 4 آلاف و600 شخص عالقين في الموانئ.

 

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