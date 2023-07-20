تشغيل مطار الغيضة اليمني بعد إعادة تأهيله

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تشغيل مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة اليوم الخميس، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه عبر البرنامج.
وشمل مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي تطوير ورفع كفاءة الوحدات والصالات والمباني داخل المطار، وتزويده بالنظام الملاحي ( RNAV ) وتسهيل الحركة الجوية بتوفير نظام اتصالات لبرج المراقبة الجوية متوافقاً مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي شاملاً نظام الاتصال الصوتي ومحطة الأرصاد الجوية.
ومن المقرر أن تصل اليوم طائرة الخطوط اليمنية معلنةً بدء تسيير الرحلات الجوية.