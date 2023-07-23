تشكيلة الهلال لمواجهة الكويت الكويتي وديًا

كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، تشكيلة أزرق الرياض لمواجهة الكويت الكويتي وديًا بعد قليل.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، أندري كاريلو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.