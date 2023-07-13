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ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري

تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان السويسري مارسيل كولر والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ 31 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مباراة الأهلي والزمالك 

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد فخري، أليو ديانج، أفشة، تاو، حسين الشحات، محمود كهربا”.

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أما تشكيل الزمالك فجاء مكونًا من: “محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، حاتم سكر، أحمد فتوح، إبراهيما نداي، شيكابالا، سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري”.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

وقبل انطلاق موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول انتهى يوم 21 يناير الماضي، بفوز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد، حيث سجل محمود كهربا هدفًا ومحمد شريف هدفين.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

 

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