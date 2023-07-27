الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الراشد التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان ريف يسهم في دعم 50 ألف امرأة ريفية في سوق العمل غوتيريش : بدأنا عصر الغليان العالمي ضيق التنفس والكتمة مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة تشكيلة مباراة الهلال وأهلي طرابلس
تنطلق بعد قليل مباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي وذلك ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجويري، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.
وكانت مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية انطلقت اليوم بتعادل سلبي بين السد القطري والوداد الرياضي المغربي، وتقام حاليًا مباراة الشرطة العراقي ضد الصفاقسي الرياضي التونسي، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد جدة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.