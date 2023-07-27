تشكيلة مباراة الهلال وأهلي طرابلس

تنطلق بعد قليل مباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي وذلك ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال وأهلي طرابلس

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجويري، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

وكانت مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية انطلقت اليوم بتعادل سلبي بين السد القطري والوداد الرياضي المغربي، وتقام حاليًا مباراة الشرطة العراقي ضد الصفاقسي الرياضي التونسي، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد جدة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.