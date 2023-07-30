تشكيلة مباراة الهلال والسد القطري

كشف المدربان، البرتغالي جورجي جيسوس وبرونو ميجيل تشكيلة فريقي الهلال والسد استعدادًا لمباراتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال والسد

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل، سالم الدوسري، سافيتش، عبدالله الحمدان”.

أما تشكيل نادي السد فجاء مكونًا من: “مشعل برشم في حراسة المرمى، بيدرو ميجيل، أحمد سيار، طارق سلمان، علي أسد الله، حسن الهيدوس، بغداد بو نجاح، خوخي بو علام، أكرم عفيف، مصعب خضر، ماتيوس أوريبي”.

النتائج في الجولة الأولى

وكان الهلال تعادل في مباراته الأولى ضد فريق أهلي طرابلس الليبي بدون أهداف، أما نادي السد فتعادل بدون أهداف ضد فريق الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الأولى كذلك.