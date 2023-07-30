تشكيلة مباراة الهلال والسد القطري ضبط 499 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي السجن 15 سنة عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص لاعبة الأهلي تصنع التاريخ بكأس العالم للسيدات السديس: ندوة جهود السعودية في خدمة المسجد النبوي تعكس دعم القيادة للحرمين نيوكاسل يعلن انضمام ماكسيمين للأهلي رسميًا تعادل الوداد وأهلي طرابلس بكأس الملك سلمان للأندية المدرب علي العبيد يروي تفاصيل مأساة وفاة 4 من أطفاله اختناقًا جراء حريق سجين بسبب المخدرات: وش سويت بنفسي وليه ظلمتها ؟
كشف المدربان، البرتغالي جورجي جيسوس وبرونو ميجيل تشكيلة فريقي الهلال والسد استعدادًا لمباراتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل، سالم الدوسري، سافيتش، عبدالله الحمدان”.
أما تشكيل نادي السد فجاء مكونًا من: “مشعل برشم في حراسة المرمى، بيدرو ميجيل، أحمد سيار، طارق سلمان، علي أسد الله، حسن الهيدوس، بغداد بو نجاح، خوخي بو علام، أكرم عفيف، مصعب خضر، ماتيوس أوريبي”.
وكان الهلال تعادل في مباراته الأولى ضد فريق أهلي طرابلس الليبي بدون أهداف، أما نادي السد فتعادل بدون أهداف ضد فريق الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الأولى كذلك.