تشكيل النصر المتوقع ضد الاتحاد المنستيري

استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على تشكيل النصر ضد الاتحاد المنستيري التونسي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو.

النصر ضد الاتحاد المنستيري

ويلعب النصر ضد الاتحاد المنستيري، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد نقطة، فيما يتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب بدون نقاط.

تشكيل النصر المتوقع

ويتوقع أن يدفع لويس كاسترو بالقوة الضاربة في جميع الخطوط منذ البداية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز، وتسجيل هدف مبكر؛ يُسهل مهمته في تحقيق الفوز، بعد تعادله سلبيًا ضد الشباب.

واستعاد كاسترو خدمات النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي غاب عن مباراة الشباب بسبب الإجهاد، كما يتوقع الدفع بكريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في التشكيل الأساسي، بعدما دخلا كبديلين في اللقاء الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر مباراة الاتحاد المنستيري بالتشكيل التالي؛ نوف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، بروزوفيتش، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، خالد الغنام وكريستيانو رونالدو.