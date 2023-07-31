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في كأس الملك سلمان للأندية العربية

تشكيل النصر المتوقع ضد الاتحاد المنستيري

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
تشكيل النصر المتوقع ضد الاتحاد المنستيري
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على تشكيل النصر ضد الاتحاد المنستيري التونسي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو.

النصر ضد الاتحاد المنستيري

ويلعب النصر ضد الاتحاد المنستيري، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد نقطة، فيما يتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب بدون نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

تشكيل النصر المتوقع

ويتوقع أن يدفع لويس كاسترو بالقوة الضاربة في جميع الخطوط منذ البداية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز، وتسجيل هدف مبكر؛ يُسهل مهمته في تحقيق الفوز، بعد تعادله سلبيًا ضد الشباب.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

واستعاد كاسترو خدمات النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي غاب عن مباراة الشباب بسبب الإجهاد، كما يتوقع الدفع بكريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في التشكيل الأساسي، بعدما دخلا كبديلين في اللقاء الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر مباراة الاتحاد المنستيري بالتشكيل التالي؛ نوف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، بروزوفيتش، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، خالد الغنام وكريستيانو رونالدو.

بروزوفيتش
بروزوفيتش مع النصر – المصدر @AlNassrFC

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