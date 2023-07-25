تشكيل النصر وباريس سان جيرمان

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كشف المدربان، البرتغالي لويس كاسترو والإسباني لويس إنريكي تشكيلة فريقي النصر وباريس سان جيرمان الفرنسي في إطار المباراة الودية التي تقام بينهما بعد قليل في اليابان وذلك استعدادًا للموسم الجديد.
وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “دوناروما، حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، دانيلو، فيتينا، تشير، سولر، زاير إيمري، أسينسيو، ليمينا”.
وكان أصفر الرياض خاض مباريات ودية في معسكره بالبرتغال قبل السفر إلى اليابان، حيث خسر وديًا أمام بنفيكا البرتغالي برباعية لهدف، وخسر أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية دون رد.